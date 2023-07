Um den attraktivsten Trainer zu ermitteln, ließ das Portal 36 Trainer-Portraits mittels KI auswerten. Dabei wurden Punkte zwischen 1 und 10 vergeben. Danach wurde der jeweilige Mittelwert erhoben und miteinander verglichen. Die untersuchten Trainer sind zwischen 34 und 54 Jahre alt.

1. Bundesliga:

Der erste Platz geht laut "Betrugstest" mit einer durchschnittlichen Quote von 7,7 an Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Er ist laut "Betrugstest.com" mit deutlichem Abstand der attraktivste Coach in der 1. Liga.7,4 von zehn möglichen Punkten erreicht Edin Terzić von Borussia Dortmund. Dino Toppmöller, der in kommenden Saison Eintracht Frankfurt coacht, landet mit 7,0 auf Platz 3. Den letzten Platz (Rang 18) belegt Christian Streich vom SC Freiburg.

Bild: https://www.betrugstest.com/

2. Bundesliga: Cristian Fiél

In der 2. Bundesliga gibt mit 7,3 Punkten der Trainer vom 1 FC. Nürnberg, Cristian Fiél, den Ton an. Darauf folgen Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli (7,2 Punkte) und Stefan Leitl von Hannover 96 (7,1 Punkte). Und Christian Eichner? Der Trainer des Karlsruher SC hat es mit 6,6 Punkten auf den 4. Platz geschafft. Fun Fact: Lukas Kwasniok belegt mit 6,5 Punkten knapp dahinter den 5. Platz. Das Schlusslicht bildet Horst Steffen vom SV Elversberg.

Christian Eichner liegt beim Ranking auf Platz 4. | Bild: Betrugstest.com

Betrugstest.com ist ein Informationsportal der Tonka GmbH aus Berlin. Es stellt Rankings, Testberichte und Analysen zu verschiedenen Themen auf.