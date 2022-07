Frankfurt/Main vor 14 Stunden

Pyrotechnik gezündet: Karlsruher SC muss 18.600 Euro zahlen

Das DFB-Sportgericht hat den Zweitligisten Karlsruher SC wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit zwei Geldstrafen von insgesamt 18.600 Euro belegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, zündeten nach Abpfiff des Zweitligaspiels gegen den FC Ingolstadt am 22. April einige KSC-Zuschauer mindestens drei pyrotechnische Gegenstände. Ferner brannten Fans vor Beginn der Zweitligapartie bei Hannover 96 am 29. April mindestens 28 Bengalische Feuer ab.