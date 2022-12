von (pm/jeg)

Die Karlsruher Stadtwerke zieren nun die Trikots des neu gegründeten E-Sport-Teams “PHIRONIX”, wie der Karlsruher SC in einer Mitteilung an die Presse verkündet. Damit treten die Stadtwerke künftig als Premiumpartner in den E-Sport ein.

Dass die Stadtwerke und der KSC zusammenarbeiten, ist dabei schon beinah Tradition. "Seit mehr als zehn Jahren haben wir eine starke Partnerschaft mit den Stadtwerken Karlsruhe", erklärt ein Sprecher des KSC. Jetzt komme also lediglich ein weiterer Baustein zu den bestehenden hinzu.

Die E-Sport-Szene wächst stetig: Die ESL Pro Tour in CS:GO macht 2023 zweimal Station in Deutschland. | Bild: Helena Kristiansson/ESL Gaming/dpa

Gemeinsam mit dem KSC-Team "PHIRONIX" will man sich nun augenscheinlich einen Namen in der virtuellen Bundesliga machen. Michael Becker, Geschäftsführer des KSC: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Stadtwerken Karlsruhe nun neben der BBBank und GRENKE einen weiteren starken Partner für PHIRONIX eSports gewinnen konnten. Das zeigt deutlich, wie groß der E-Sport-Trend mittlerweile ist."

Was ist E-Sport?

Auch wenn die Szene der elektronischen Sportwettkämpfe stetig wächst, so ist sie dennoch nicht jedermann geläufig. Deshalb an dieser Stelle eine kleine Erklärung: Unter E-Sport versteht man gemeinhin den (meist teambasierten) digitalen Wettkampf in verschiedensten Disziplinen. Die Themenfelder reichen dabei von "Farmsimulationen" über Strategiespiele und "Ego-Shooter" bis hin zu "Sportsimulationen". In letzterem Bereich will der KSC mit "PHIRONIX" seinen Platz sichern.