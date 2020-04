vor 11 Stunden Karlsruhe Drohende Insolvenz: KSC ist unzufrieden mit Rechtskanzlei und wechselt die Berater

Beim Karlsruher SC hat die Diskussion um die mögliche Einleitung einer Planinsolvenz der ausgegliederten Fußballabteilung eine überraschende Wendung genommen. Der fünfköpfige Beirat, der die GmbH & Co KGaA kontrolliert, beschloss am Mittwoch mehrheitlich einen Wechsel der Rechtsberatung in dieser Sache.