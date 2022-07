Karlsruhe vor 6 Stunden

Noch ein Krankheitsfall beim KSC: Neuzugang Rapp fehlt auf unbestimmte Zeit

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss vorerst auf Neuzugang Simone Rapp verzichten. Der Angreifer klagt über Nackenschmerzen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Rapp, der in der Sommerpause vom FC Vaduz nach Karlsruhe wechselte, wird somit auch das Auftaktspiel am Sonntag beim SC Paderborn (13.30 Uhr/Sky) verpassen.