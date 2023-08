Wie der Karlsruher SC mitteilt unterstützt let’s dev das Team während des gesamten Pokalwettbewerbs 2023/24. Erstmals wird die IT-Firma in der Erstrundenpartie gegen den 1.FC Saarbrücken auf den Trikots der Badener zu sehen sein.

"Mit seinem einprägsamen Logo ist let’s dev in der Saison 2023/24 im Pokalwettbewerb gut auf dem linken Ärmel der Trikots zu erkennen. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz am Alten Schlachthof in Karlsruhe. Als Marke für wegweisende Individualsoftware konzipiert und programmiert es maßgeschneiderte Software-Lösungen in den Bereichen App-, Backend- und Webentwicklung. Die bisherige Blau-Weiß-Partnerschaft des Unternehmens wird nun um die Ärmelpartnerschaft im DFB-Pokal erweitert", so der KSC in einer Pressemitteilung.

"Als KSC finden wir uns mitten in der anerkannten IT-Hochburg Karlsruhe wieder. Deshalb freuen wir uns sehr, mit let’s dev ein junges Unternehmen aus der Nachbarschaft als Ärmelpartner für den DFB-Pokal begrüßen zu dürfen, das genauso innovativ und modern denkt wie wir. Beim KSC und bei let’s dev wird auf Digitalisierung und digitale Innovationen gesetzt, weshalb die Partnerschaft ideal passt“, so Michael Becker, KSC-Geschäftsführer.

Christian Wack und Karl-J. Wack, die beiden Geschäftsführer der let’s dev GmbH & Co. KG, sind stolz auf die neue Partnerschaft: "Aus dem Herzen Karlsruhes heraus arbeiten wir seit 2010 unter dem Motto ‚Wegweisend. Erfahren. Neugierig‘ an modernen Software-Lösungen für unsere Partner. Da wir uns sicher sind, dass der KSC mit seinen Ideen und Ambitionen zu uns passt und wir zum KSC, freuen wir uns besonders, den Club bei seiner Reise im DFB-Pokal 2023/24 mit unserem Logo auf dem Ärmel zu begleiten."