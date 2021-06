vor 1 Stunde Karlsruhe Nächstes Eigengewächs an Bord: Bastian Allgeier unterschreibt Profi-Vertrag

Nach Tim Breithaupt und Sven Kronemayer hat mit Bastian Allgeier des nächste Eigengewächs aus der U19 der KSC GRENKE aKAdemie einen Profivertrag bei den Blau-Weißen unterschrieben. Der 19-Jährige wird direkt an den SSV Ulm in die Regionalliga verliehen. Das teilte der Karlsruher SC in einer Pressemitteilung mit