vor 41 Minuten Karlsruhe Nach "Baby-Jubel" in Lotte: KSC-Stürmer Fabian Schleusener wird Papa

Aufmerksamen Fans des Karlsruher SC wird es im Stadion am Lotter Kreuz und vor dem Fernsehen sicher nicht entgangen sein. Nach seinem Tor jubelt Stürmer Fabian Schleusener mit dem Ball unter dem Trikot und mimt mit einer Hand am Mund einen Schnuller nach. Das Offensichtliche bestätigt der KSC-Neuzugang am Mittwoch gegenüber der Redaktion. "Schleuse" wird Papa!