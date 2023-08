Karlsruhe/ Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg-Prügelei hat Konsequenzen: Häuser durchsucht, KSC-Fan festgenommen

Am 8. April 2023 griffen Fans des Karlsruher SC während eines Auswärtsspiels in Nürnberg zwei Fans des gegnerischen Clubs an. Die Fan-Schals der beiden nahmen sie als "Trophäe" mit. Nun hat die Polizei am Donnerstag mehrere Hausdurchsuchungen in Karlsruhe und Pforzheim durchgeführt. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.