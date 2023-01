Donnerstag, 12. Januar

11:37 Namensschild komplett

Es ist vollbracht. Der Name des neuen KSC-Stadions ist jetzt auch visuell ganz klar zu erkennen. Seit Mittwochabend steht BBBank Wildpark in großen Lettern an der Stadionfassade. Ein weiteres Schild auf der gegenüber liegenden Seite soll folgen.

Mittwoch, 12. Januar

10:13 Monteure bringen Namensschild an

Das Geschehen auf der Stadionbaustelle des KSC hat sich in den vergangenen Monaten mehr und mehr in und hinter die Haupttribüne verlegt. Heißt: Wirkliche Fortschritte sind vom Adenauerring aus kaum noch zu beobachten.

Bild: Carsten Kitter

Eine Ausnahme gibt es da im Moment allerdings. Der BBBank Wildpark bekommt aktuell nämlich sein Namensschild und wer will, kann die Monteure beim Anbringen des Schilds auf dem Dach des neuen Stadions beobachten.

Als ka-news.de am Mittwochvormittag an der Baustelle vorbeischaut, ist die Hälfte bereits geschafft. "Wildpark" prangt in großen Buchstaben zwischen Ost- und Südtribüne. Die restlichen Buchstaben liegen noch auf dem Boden vor dem Stadion und die Bauarbeiter sind damit beschäftigt, ein "B" in die Höhe zu befördern.

Das Anbringen der Buchstaben startete am vergangenen Dienstag, wie der KSC auf twitter verkündete. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis die KSC-Fans den gesamten Stadionnamen an der Fassade des neuen Stadions lesen können.

Die BBBank ist seit Sommer 2021 Namensgeber des neuen KSC-Stadions. Der Vertrag zwischen Bank und KSC läuft über fünf Jahren und soll dem KSC eine Million Euro pro Jahr einbringen.