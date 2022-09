von (dpa/ka-news)

Für den KSC ist es der zweite Test in der anstehenden Länderspielpause. Bereits einen Tag vor dem Spiel in Mainz testet die Eichner-Elf im Grenke Jugendstadion gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur. In der 2. Bundesliga geht es dann am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter.