Um 18 Uhr wird der neue KSC-Präsident gewählt - online. ka-news.de berichtet ab 18 Uhr im Live-Ticker über die Wahl. Bevor die Mitglieder sich für einen der Kandidaten entscheiden, werden die sich Bewerber den Fragen der Fans stellen. Fünf Kandidaten stehen zur Auswahl.

Fünf Kandidaten haben sich für das Amt des KSC-Präsidenten beworben. Dorotheé Augustin, Rolf Dohmen, Kai Gruber, Axel Kahn und Holger Siegmund-Schultze. Eine Übersicht über die Bewerber und ihre Visionen für den Karlsruher SC finden Sie hier.

Sollte der derzeitige Vize-Präsident Holger Siegmund-Schultze ins Amt des Präsidenten gewählt werden, müssen die Mitglieder über einen neuen Vize abstimmen. Hier steht neben Dorotheé Augustin auch Rolf Dohmen und Martin Müller zur Wahl.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC wählt heute neuen Präsidenten: Die Kandidaten in der Übersicht

Die Online-Mitgliederversammlung startet am Donnerstag, 30. Juli, um 18 Uhr. Stimmberechtigte Mitglieder haben ihre Zugangsdaten per Mail erhalten und können sich unter ksc.de/mitgliederversammlung ab 16 Uhr bereits einwählen. Vor der Wahl können sie den Kandidaten per Chatfunktion ihre Fragen stellen.

Live-Ticker vom 30. Juli 2020

An dieser Stelle startet um 18 Uhr der ka-news.de-Live-Ticker.