Nach dem Abgang von Marco Djuricin verstärkt sich der Karlsruher SC im Mittelfeld. Vom Hamburger SV wird bis zum Saisonende Xavier Amaechi ausgeliehen.

Der KSC verkündet das Leihgeschäft in einer Pressemitteilung und bestätigt damit ka-news.de-Informationen von Dienstagmittag. Der 20-jährige Engländer ist auf der Position des Rechtsaußen zuhause, kann aber auch flexibel in der restlichen Offensive zum Einsatz kommen.

Im Juli 2019 wechselte der elffache Junioren-Nationalspieler von Arsenal London an die Elbe, musste sich bei der starken Konkurrenz im Hamburger Kader aber bislang meist in Geduld üben. "Nachdem uns Marco Djuricin in der vergangenen Woche verlassen hat, haben wir sorgsam abgewogen, ob wir uns auf dem Transfermarkt um Ersatz bemühen. Mit Xavier haben wir jetzt einen talentierten, flexiblen Offensivspieler von uns überzeugen können. Er ist ein junger, temporeicher Spieler, der uns für die restliche Saison mehr Variabilität ermöglicht", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC in der Pressemitteilung.

Eichner spricht von "Win-Win-Situation"

Cheftrainer Christian Eichner erklärt: "Xavier ist ein sehr interessanter junger Spieler, der in Hamburg seinen nächsten Schritt im Männerfußball gehen sollte. Dort - in so einem großen Club - hat er den Durchbruch jetzt noch nicht geschafft, bei uns hat er mehr Möglichkeiten, sein riesengroßes Potential auch auf den Platz zu bringen."

Weiter ergänzt Eichner: "Zlatan Bajramovic und ich haben gezeigt, dass wir gerne mit jungen Spielern arbeiten und ihnen eine Plattform bieten. Am Ende soll es eine Win-Win-Situation für uns, den Spieler und den HSV sein."

Xavier Amaechi: "Ich freue mich jetzt hier in Karlsruhe zu sein und will hier Woche für Woche Fußball spielen. Christian Eichner ist über Michael Mutzel mit mir in Kontakt getreten, hat oft mit mir gesprochen. Das Vertrauen möchte ich jetzt zurückzahlen."