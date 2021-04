Der Karlsruher SC verlängert mit Offensivspieler Kyoung-Rok Choi. Der 26-jährige Südkoreaner hat im Wildpark einen neuen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

"Kyoung hat sich zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, wir wissen ganz genau, was wir an ihm haben. Trotz mehrerer Rückschläge durch Verletzungen hat er seine Qualitäten gerade in dieser Saison deutlich unter Beweis gestellt. Deshalb freut es uns jetzt umso mehr, auch in den kommenden beiden Jahren auf ihn bauen zu können", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC, in einer Pressemeldung des Vereins.

Kyoung-Rok Choi erklärte: "Ich fühle mich hier in Karlsruhe und beim KSC sehr wohl. Auch in Zukunft will ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind." Der 26-Jährige wechselte zur Saison 2018/19 vom FC St. Pauli zum KSC.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Die Stimmen zu Spiel: Nach Nullnummer im Wildpark - KSC-Profis hadern mit der Offensive und bangen um Hofmann und Choi

In 59 Spielen für die Blau-Weißen erzielte der vielseitige Offensivakteur bislang zehn Treffer und legte fünf Tore auf. In der laufenden Saison netzte der Südkoreaner in 24 Partien fünf Mal ein (zwei Vorlagen).