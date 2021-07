Die treuen Fans des Karlsruher SC dürfen sich darauf einstellen, ihre Mannschaft bald wieder live vor Ort im Stadion anzufeuern. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen zum Saisonstart bis zu 25.000 Menschen ins Stadion kommen dürfen.

Während sich der Karlsruher SC im österreichischen Neukirchen auf die neue Spielzeit vorbereitet, kommt aus Deutschland die frohe Kunde, dass zur Saison 21/22 wieder deutlich mehr Zuschauer ins Stadion dürfen.

12.000 Zuschauer im Wildpark?

Diesen Beschluss fassten am Dienstag (6. Juli) Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Die Arenen in Deutschland und damit auch in Karlsruhe dürfen demnach zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden, dabei soll die Gesamtzahl aber vorerst bei 25.000 gedeckelt sein.

Da der BB Bank-Wildpark aktuell bekanntlich eine Baustelle ist, dürften dem Beschluss zufolge 10.000 KSC-Fans in den Wildpark pilgern. Laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist für Großveranstaltungen sogar eine Auslastung von 60 Prozent erlaubt. Dies würde im Wildpark 12.000 Zuschauer machen. Das erste Heimspiel bestreitet der KSC am Freitag, 30 Juli, gegen den SV Darmstadt.

Voraussetzung für einen Stadionbesuch ist eine Inzidenz von unter 35 (in Baden-Württemberg 50). Sollte dieser Grenzwert überschritten werden, wären höchstens 5.000 Zuschauer erlaubt.

Drei G sind Voraussetzung

Teilnehmer müssen die drei G-Regel erfüllen - also geimpft, getestet oder genesen sein. Außerdem gelte auf dem Weg zu Platz die Maskenpflicht und es werden zur Kontaktverfolgung ausschließlich personalisierte Tickets verkauft. Stark alkoholisierte Personen soll der Zutritt verweigert werden.

Beim KSC ist die Freude über die in Aussicht gestellte Zuschauer-Rückkehr groß. Trainer Christian Eichner sagt gegenüber ka-news.de: "Das ist eine schöne Nachricht für alle. Ich glaube wir wissen alle um die Kraft der KSC-Fans im Wildparkstadion. Wir hätten uns über ein Heimspiel zum Auftakt gefreut, allerdings bin ich da entspannt."

"Fans werden zeigen, dass sie uns vermisst haben"

KSC-Kapitän Jerôme Gondorf findet die Rückkehr super und er hoffe darauf, dass die Anzahl der zugelassenen Fans schnell erhöht wird. "Man sieht es ja bei der EM was es ausmacht, allein wenn man vor dem Fernseher sitzt und die Stimmung hört. Letztlich ist es ja das was den Fußball ausmacht, die zu hörende Begeisterung oder eben Enttäuschung, Emotionen. Ich denke spätestens am zweiten Spieltag werden die Fans uns zeigen, dass sie auch uns vermisst haben und für ordentlich Stimmung im eigenen Stadion sorgen.

Die beschlossenen Ideen orientieren sich "an der Laufzeit der Epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die bis zum 11. September befristet ist", wie es in der Beschlussfassung heißt. "Bei fortschreitenden Impfungen und allgemeiner Verbesserung der pandemischen Situation" sollen zu einem späteren Zeitpunkt weitere Erleichterungen möglich sein.