vor 5 Stunden Karlsruhe KSC will Klarheit in Causa Hofmann: Ist die Verlängerung jetzt vom Tisch?

Der Karlsruher SC will den Transferpoker um Torjäger Philipp Hofmann zeitnah beenden. "In den nächsten Tagen wird das Thema für uns durch sein. Ich habe keine Lust darauf, im Flieger nach Rostock zu sitzen und plötzlich poppt dann wieder ein Wechselwunsch des Spielers auf", sagte Sportchef Oliver Kreuzer den "Badischen Neuesten Nachrichten" am Donnerstag.