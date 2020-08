vor 4 Stunden Karlsruhe Zurück ins Stadion? KSC will Heimspiele mit Zuschauern austragen

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will in der kommenden Saison offenbar zumindest eine kleine Anzahl an Zuschauern zu seinen Heimspielen ins Stadion lassen. "Zwischen 200 und 450", sagte Geschäftsführer Michael Becker den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Mittwoch).