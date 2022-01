vor 46 Minuten Karlsruhe Der KSC nach dem Corona-Ausbruch: Wann rollt im Wildpark wieder der Ball?

Rund um den Wildpark ist es aktuell still - zumindest was den Trainingsbetrieb der Profis angeht. Ein Großteil der Profis des Karlsruher SC wurde positiv auf Corona getestet und ist in Quarantäne. Wann es für Eichner, Gondorf und Co. zurück auf den Trainingsplatz geht, ist noch nicht ganz klar. Läuft alles gut, könnte ein Teil der Mannschaft Ende der Woche wieder trainieren.