Beim Test gegen den SC ist ausreichend Einsatzzeit für die Profis garantiert. Gespielt wird nämlich 4x30 Minuten - insgesamt also 120 Minuten. Zwar findet das Spiel ohne Zuschauer statt, dabei sein geht aber trotzdem. Wie der SC Freiburg auf seiner Website verkündet, wird die Partie ab 13.30 Uhr kostenlos über die Website gestreamt.

50 Tickets für KSC-Fans gegen Straßburg

Außerdem gibt es mittlerweile Infos über die Ticketsituation für das KSC-Testspiel gegen Racing Straßburg am kommenden Mittwoch, 21. Dezember um 16 Uhr.

Bild: Mia

Wie der KSC via Social Media und auf seiner Website verkündet stehen für das Spiel insgesamt 300 Tickets zur Verfügung. Davon werden 50 Karten für Fans des KSC reserviert, die übrigen 250 Karten gehen nach Straßburg.

Die Karten werden nach dem Prinzip "first come, first serve verteilt." Wer Interesse an einer Karte hat, soll sich per Mail (w.sauer@ksc.de) an den KSC wenden. Pro Person und pro Mail wird nur eine Karte ausgegeben, Das Spiel gegen Racing findet auf einem Trainingsplatz statt.