KSC Tut gut: Über 100 Weihnachtswünsche für Kinder des Sybelcentrums erfüllt

Über 100 Kinder des Karlsruher Sybelcentrum konnten sich am vergangenen Mittwoch besonders freuen, denn: Mitarbeitende und Profis des Karlsruher SC sowie der CG Elementum AG haben auch in diesem Jahr wieder Weihnachtswünsche erfüllt. Von Bluetooth-Kopfhörern bis Kuscheldecke war alles mit dabei. Jetzt warten die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum nur noch darauf, am 24. Dezember ausgepackt zu werden.