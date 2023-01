Karlsruhe vor 2 Stunden

KSC-Trainingsgast: Amar Begic kickt bis Donnerstag bei den Blau-Weißen

Bis Donnerstag, den 2. Februar, flitzt beim Karlsruher SC ein neuer Gastspieler über den Rasen. Der Name: Amar Begic. Das gab der Verein am Dienstagabend über Twitter bekannt. Der Mittelfeldspieler stand zuletzt in Bosnien-Herzegowina bei FK Borac Banja Luka unter Vertrag. Der 22-Jährige ist seit dem 24. November 2022 vereinslos.