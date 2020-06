vor 1 Stunde Karlsruhe KSC-Trainer Eichner: "Es ist der Wunsch da, mit Christian in die neue Saison zu gehen"

Christian Eichner muss weiter auf einen Cheftrainer-Vertrag beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC warten. "Es gibt eine Absichtserklärung, das freut mich. Ich will aber auch so ehrlich sein zu sagen: Ich habe noch keine tiefergehenden Gespräche geführt", erklärte der ehemalige Bundesliga-Verteidiger zwei Tage vor der Partie des Tabellen-16. am Sonntag beim FC Erzgebirge Aue. Ein konkretes Angebot des Vereins gebe es nicht.