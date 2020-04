vor 1 Stunde Karlsruhe Balken auf Balken: Die neue Osttribüne im Karlsruher Wildparkstadion wächst in die Höhe

Der Ball ruht momentan, doch die Rohbauarbeiten am neuen Wildparkstadion sind in vollem Gange: Bereits vom Adenauerring aus lässt sich unschwer erkennen, wie täglich Stahlbeton-Fertigteile angeliefert werden und damit die Osttribüne entsteht. Bis einschließlich September dieses Jahres wird an der "Gegengeraden" gebaut.