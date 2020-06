vor 15 Minuten Karlsruhe Durchsichtiges Dach, Kioskbau und Südtribüne: Das passiert gerade auf der KSC-Stadion-Baustelle

Während sich der Karlsruher SC auf den Klassenerhalt fokussiert, richten die Bauarbeiter im Wildparkstadion ihre ganze Aufmerksamkeit derzeit auf die Osttribüne. Das Ziel: Im September soll die Tribüne in Betrieb gehen können. Woran dafür aktuell gearbeitet wird und was sonst noch auf der Stadionbaustelle passiert, erklärt der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (Eibs) in einem Baustellenupdate.