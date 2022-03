(Kleine) Flammen im BBBank-Wildpark. Doch keine Sorge, der KSC kann am Sonntag wie geplant gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Die Flammen und der Rauch entstanden bei der Demontage des Flutlichts zwischen Ost- und Nordtribüne. ka-news.de war vor Ort dabei.

Im Januar 2019 wurden auf der Baustelle im Wildparkstadion vier provisorische Flutlichtmasten installiert. Sie waren notwendig, um die Auflagen der Deutsche-Fußball-Liga (DFL) zu erfüllen und den Spielbetrieb weiter aufrechtzuerhalten.

Nun ist der Umbau am Adenauerrring schon weit vorangeschritten und am Dienstag wurde der zweite Flutlichtmast demontiert. "Heute starten wir mit dem Lückenschluss zwischen Nord- und Osttribüne", erklärt Florian Kaute, Pressesprecher des Eigenbetriebs Fußballstadion im Wildpark (Eibs). Die Lücke soll innerhalb der nächsten drei Wochen geschlossen werden.

Bedeutet: Der provisorische Mast wird mithilfe eines Schweißbrenners demontiert und die Lücken am unteren Teil der Tribüne und im Dach geschlossen. Die neuen Flutlichter sind bereits unter dem Dach der Tribünen montiert und hätten auch einem Lichttest standgehalten, wie Kaute erklärt. Damit ist gewährleistet das die DFL-Auflagen auch nach der Demontage erfüllt werden.

Flutlichtmast demontieren und aus dem Stadion fahren. Was zunächst einfach klingt, stellt sich am Dienstagvormittag dann doch als nicht so einfach heraus. Denn der Rasen im Wildparkstadion darf auf gar keinen Fall beschädigt werden.

"Wir haben einen sehr begrenzten Platz, da jede Beschädigung am Rasen den Spielbetrieb gefährden könnte. Dies gilt es auf jeden Fall zu verhindern", so Kaute weiter. Heißt: Für die Bauarbeiter im Wildpark ist Zentimeterarbeit angesagt. Zwischen Rasen und Tribüne haben sie nur zirka sechs Meter Platz.

Um die Last des Autokranes beziehungsweise der Hebebühne zu verteilen und um die grüne Plastikboden rund um den eigentlichen Rasen zu schützen, werden vor den eigentlichen Arbeiten Lastverteilplatten verlegt.

Zusätzlich zum Platzproblem muss auch die Zusammenarbeit mit allen anderen Gewerken abgestimmt werden. "Beispielsweise hatten wir kurzzeitig das Problem, dass Stahlteile im Fahrweg des Kranes lagen. Die mussten aufgeräumt werden, damit der Kran an seine Position fahren kann. So was ist bei einem solchen Großprojekt aber ganz normal", so Kaute weiter.

Wie schwierig die Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken sein kann, stellt sich im Laufe des Tages heraus. Aufgrund eines Missverständnisses verzögert sich der eigentliche Start der Demontage um ein bis zwei Stunden.

Um kurz nach 13 Uhr ist es dann aber soweit: Ein Bauarbeiter hängt die Kette des Autokrans um die Scheinwerfer und startet in rund 30 Metern Höhe mit den Schweißarbeiten gleichzeitig werden neue Sitzschalen auf der Nordtribüne montiert und hinter der neuen Haupttribüne wird die erste Y-Stütze eingehoben.

Von den ersten kleinen Funken bis zu den ersten Rauchschwaden dauert es nicht lange. Auch Flammen sind vom Boden aus immer wieder zu sehen. Nur kurze Zeit später beginnt der oberste Teil des Mastes zu schwanken und hängt dann schließlich frei in der Luft.

Als sich die Lichter auf dem Weg nach unten befinden wird klar, dass der Rauch nicht nur durch die Schweißarbeiten entstanden sind. Die Kabel im Inneren des Mastes sorgen weiter für dunklen Rauch. Die Situation bleibt aber unter Kontrolle, nach wenigen Minuten sind die Rauchschwaden auch wieder verschwunden und der erste Teil des Mastes liegt neben dem Spielfeld.

"Durch die Hitze des Schneidbrenners kam es durch die Kabel im Inneren zu einem kleinen Schmorbrand, weil die Kabel etwas zu viel Wärme abbekommen haben. Es ist aber nichts, was besorgniserregend sein sollte. Beim ersten Mast kam es nicht zu einer solchen Rauchentwicklung", erklärt Kaute.

Im Laufe des Dienstags soll der restliche Mast in drei weitere Teile zerlegt und abgebaut werden. "Wir sind ein wenig mit Verzögerung in den Abbau gestartet, aber so was gehört einfach dazu. Zur Mittagszeit haben wir es aber geschafft, den obersten Teil des Mastes zu demontieren. Jetzt sollte es Schlag auf Schlag gehen", bilanziert Kaute zum Abschluss.

