Ein letztes Mal wird die Gegengerade bei einem Heimspiel des KSC stehen, auch wenn dort keine Fans mehr stehen werden. Ab Montag, 5. August, wird dann mit dem Abbruch der alten Heimat der KSC-Fans begonnen. Im November beginnt dann offiziell der Neubau des neuen Wildparkstadions.

Am kommenden Samstag, 13 Uhr, empfängt der Karlsruher SC die SG Dynamo Dresden zum ersten Heimspiel in dieser Saison. Der harte Kern der KSC-Fans wird dann, wie bereits zum Ende der vergangenen Saison, auf der provisorischen Tribüne im Norden ihre Mannschaft anfeuern.

Der einzige Unterschied zur Vorsaison: Die Tribüne hat mittlerweile ihre Überdachung erhalten und schützt die Anhänger vor Regen und Sonne. Auf der Gegenseite im Süden sind auch so gut wie alle Arbeiten abgeschlossen und es steht dem Spiel gegen Dresden nichts mehr im Weg.

Außenverkleidung und Sitzplätze wurden montiert

"Es werden noch die abschließenden Ausstattungsarbeiten vorgenommen. Bisher wurden die Außenverkleidung und die Sitzplätze montiert, sowie die Betontreppen im Zugangsbereich samt Geländern hergestellt", so Melanie Herlan vom Eigenbetrieb "Fußballstadion im Wildpark", gegenüber ka-news.de.

Zusätzlich wurden Sicherheitszäune auf der Wallkrone hergestellt. Diese sind 2,20 Meter hoch. "Diese Höhe entspricht der Versammlungsstättenverordnung", so Herlan. Heim- und Gastfans sollen so getrennt werden. Ein Teil des Gästeblocks besteht auch aus zirka 320 Sitzplätzen. Doch nicht nur auf der Südtribüne ist einiges in der Sommerpause passiert sondern auch davor: Der Platz vor der Tribüne im Süden ist asphaltiert worden.

Doch diese Asphaltierung ist nur vorübergehend: "Diese Asphaltflächen bleiben nur so lange, bis der Totalunternehmer dort die neuen Tribünen errichtet", erklärt Melanie Herlan. Im November soll dann die Baugenehmigung erteilt werden und der Neubau der Osttribüne starten. "Wir liegen zum aktuellen Zeitpunkt voll im Kosten- und Zeitplan und hoffen, dass die Bauarbeiten auch in der Ostkurve so positiv verlaufen", blickt Herlan in die Zukunft.

In Zukunft soll dann Mitte 2022 das neue Wildparkstadion stehen und rund 34.000 Zuschauern Platz bieten.