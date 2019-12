vor 1 Stunde Karlsruhe Stadt Karlsruhe unterliegt bei Stadion-Streit vor Gericht: Der "Richterspruch" im Wortlaut

Die Stadt Karlsruhe unterliegt im Gerichtsprozess um die Herausgabe von vertraulichen Stadion-Unterlagen dem Karlsruher SC. Am Dienstag wurde die Berufung vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe verhandelt - die Stadt Karlsruhe nahm die Berufung zurück, nachdem der vorsitzende Richter in seinen einleitenden Ausführungen keine Aussicht auf Erfolg für die Stadt dargestellt hatte. Es folgt die Pressemeldung des Oberlandesgerichts im Wortlaut.