vor 2 Stunden Karlsruhe Souvenir-Jäger im Wildpark: KSC-Fans schrauben Sitzschalen ab - noch ist nicht alles leer geräumt!

Bevor am Montag die Bagger an der Südkurve rollen, konnten sich Fans des Karlsruher SC an diesem Sonntag wieder die alten Sitzschalen als Erinnerungsstücke sichern. Schon seit dem frühen Morgen standen hart gesottene KSC-Fans vor dem Stadion Schlange, der große Andrang wie zuletzt im vergangenen November blieb aber aus.