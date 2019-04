Im Karlsruher Wildpark geht es in Sachen Stadion-Neubau nun in die nächste Bauphase. Bevor ab Montag die Bagger anrollen, um die Südkurve abzutragen, können Fans des Karlsruher SC wieder die alten Sitzschalen mitnehmen. Packt den Schraubenzieher ein!

Am Freitag gegen Unterhaching können die Fans noch von der Südkurve aus ihren KSC anfeuern, bevor die Erdwälle in der Kurve Geschichte sind. Ab Montag, 8. April, geht es den Blöcken E1 bis E4 an den Kragen - doch vorher dürfen eingefleischte KSC-Fans die Sitzschalen abmontieren. Das teilt der Karlsruher SC auf seiner Homepage mit.

Am Sonntag, 7. April, dürfen Dauerkarteninhaber zuerst zum Schraubendreher greifen und einen der Sitze abmontieren. Ab 9.30 Uhr bis 10 Uhr "können sie sich exklusiv ihren Stammplatz, auf dem sie jahrelang jubelten und litten, sichern", so der Verein. "Die aktuelle Dauerkarte muss vorgezeigt werden, sie berechtigt zum Abmontieren der Schalen!"

Schraubendreher nicht vergessen

Nach 10 Uhr steht das Tor zum Wildpark dann bis 17 Uhr allen Fans offen. "Aber Achtung, bei der Nordkurve waren bereits nach 90 Minuten alle Sitze abmontiert", so der KSC weiter. Die Schlange damals war lang, viele Fans mussten am Tor wieder abgewiesen werden.

Rund 3.000 Sitzschalen warten am Sonntag also auf einen neuen Besitzer. Fünf Euro kostet eine und maximal vier darf jeder Fan mit nach Hause nehmen. "Der Erlös der Aktion kommt dem KSC-Nachwuchs zu Gute!" Der Verein empfiehlt einen Schraubendreher der Größe PZ2 oder PZ3.

