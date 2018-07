vor 3 Stunden Lukas Hiegle Karlsruhe Modernisierung im Wildpark zur neuen Saison: KSC geht die nächsten Schritte in Richtung Zukunft

Das neue Wildparkstadion, das in Karlsruhe in den kommenden Jahren entstehen soll, steht sinnbildlich für die Zukunftsvisionen des badischen Traditionsvereins. Doch über dem Flaggschiff "neues Stadion" will sich der Klub auch in anderen Bereichen weiterentwickeln, um sich für die Zukunft aufzustellen. Im Wildpark wird ab sofort auf zukunftsfähige, flexible und einfachere Systeme gesetzt.