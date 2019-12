Die Stadt Karlsruhe und der Karlsruher SC führen seit Monaten einen Rechtsstreit. Heute soll vor dem Landgericht entschieden werden, ob die Stadt auch vertrauliche Unterlagen herausgeben muss.

Die juristische Auseinandersetzung zwischen der Stadt Karlsruhe und dem Karlsruher SC begann bereits im August, im September wurde sie öffentlich. Seitdem liefern sich beide Parteien ein Schlagabtausch mit Rechtsmitteln - unter anderem mit einer (versuchten) Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher.

Um was geht es heute?

Am Dienstag geht es erneut vor Gericht: Verhandelt wird über die Berufung der Stadt Karlsruher gegen das Urteil des Landgerichts Karlsruhe am 27. September. Konkret geht es heute um folgenden Punkt:

Die Herausgabe des gesamten Schrift- und E-Mail-Verkehrs in der Vergangenheit und für die Zukunft zwischen der Bauherrin Stadt Karlsruhe und Totalunternehmer BAM Sports GmbH an den Karlsruher SC. Aktuell wurde nur die Vertragsunterlagen an den KSC übergeben.

Einsicht in den Vertrag mit dem Totalunternehmer musste die Stadt Karlsruhe dem KSC bereits gewähren.

Offen bleibt Punkt zwei der Berufung: Die Übernahme von Planungskosten bei Sonderwünschen durch den KSC. Derzeit muss die Stadt die Kosten für die Angebotserstellung übernehmen, auch wenn der KSC sich nicht für die Umsetzung der Sonderleistungen entscheidet. Er soll laut KSC heute nicht verhandelt werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Stadion-Streit vor Gericht: Was ist bisher passiert?

Was sagen die beiden Parteien zur anstehenden Verhandlung? ka-news.de hat sie beim Spatenstich am Montag zum Gerichtsprozess befragt.

Das sagen die Parteien!

"Es ist nach wie vor verschwendete Zeit und Energie - und verschwendetes Geld sich über einstweilige Verfügungen und Berufungen auseinanderzusetzen müssen, wenn man eigentlich das gleiche Zeil ansteuert", so Oberbürgermeister Frank Mentrup, "aber jetzt ist es so gekommen und da müssen wir uns durchkämpfen."

Von KSC-Präsident Ingo Wellenreuther heißt es: "Der KSC ist in den letzten Monaten von der Stadt nicht gut behandelt worden, da hat es jetzt nun mal Gerichtsverhandlungen gebraucht, um unsere Rechte und Interessen auch der Fans durchzusetzen. Wir haben uns das nicht gewünscht, aber jetzt ist es so und wir hoffen, dass es jetzt ein Ende findet. Da sind Dinge passiert, die wir uns nicht vorstellen konnten und wir hoffen, dass jetzt alle Energie, und zwar positive, in dieses Projekt fließt."

Und weiter: "Man könnte es einfach lösen. indem man die Berufung zurücknehmen würde und die Unterlagen, die uns noch fehlen, herausgegeben würde. Es könnte also alles so einfach sein. Wir haben immer schon unsere Zusammenarbeit angeboten und haben uns gewünscht, dass es einfacher geht aber jetzt schauen wir positiv nach vorne und hoffen, dass auch das noch gelöst werden kann."

Live-Ticker ab 14.30 Uhr

Hier startet ab 14.30 Uhr der ka-news.de-Live-Ticker mit allen aktuellen Informationen rund um den Prozess.

Hintergrund



Im September reichte der KSC im August vier einstweilige Verfügungen gegen die Stadt Karlsruhe ein. Der Vorwurf: Vertragswidriges Verhalten. Das Landgericht gab dem KSC Ende September in drei Punkten Recht.



Er dürfe den Vertrag mit BAM Sports GmbH einsehen und Sonderwünsche geltend machen. Außerdem dürfe keine Kioskplanung von der Stadt vorgelegt werden, die von der bisherigen Planung des KSC abweiche. Mit seinen Forderungen nach Stützenfreiheit im Businessbereich war der KSC vor dem Landgericht unterlegen. Auch einen Baustopp kann der KSC nicht erzwingen - ein Verzug der Planungen könne laut Landgericht nicht hingenommen werden.



Die Stadt Karlsruhe legte im Oktober gegen die ersten beiden Punkte Berufung bei der nächsthöheren Rechtsinstanz - dem Oberlandesgericht (OLG) - ein: Herausgabe des Totalunternehmervertrags und den Umgang mit Sonderleistungen.



Die Stadt Karlsruhe legte die Berufung mit Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung ein, was zu einer Eilbedürftigkeit in der Gerichtsentscheidung führte: Am 8. November wurde vom OLG entschieden, dass der KSC die Vertragsunterlagen ohne vertrauliche Schriftsätze erhalten darf - daraufhin wurden die Unterlagen übergeben.