Von der ersten groben Planung bis hin zum Aufbau der provisorischen Tribünen - seit die Entscheidung über den Neubau des Wildparkstadions gefallen ist, hat sich rund um die Spielstätte des KSC einiges getan. Am Donnerstag, 2. Mai, folgte nun der nächste Schritt: Der Bauantrag wurde offiziell eingereicht, der erste Bauabschnitt soll Ende des Jahres starten können.

Nach Jahren des Tauziehens wurde es mit dem Baggerbiss und dem Spatenstich Anfang November 2018 endlich offiziell: Der Karlsruher SC bekommt ein neues Wildparkstadion. Und seitdem hat sich auf der Baustelle, wie mit dem Abriss der alten Nord- und Südtribüne, bereits einiges getan - auch, wenn das offiziell erst die Vorabmaßnahmen zum Bau des eigentlichen Stadions sind.

Der Neubau des Stadions startet mit dem Bau des Stadionkörpers: Totalunternehmer ist BAM Sports GmbH. Die BAM Sports GmbH hat sich auf den Bau von Stadien und Arenen spezialisiert. Unter ihrer Leitung entstanden so beispielsweise schon die Opel-Arena in Mainz, das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden und die WWK-Arena in Augsburg.

Ende des Jahres: Baustart für Stadionkörper

Wie die Verantwortlichen vom städtischen Eigenbetrieb "Fußballstadion im Wildpark" (EIBS) in einer Pressemeldung bekannt geben, wurden am Donnerstag, 2. Mai, die Bauantragsunterlagen für den Neubau des Karlsruher Wildparkstadions offiziell eingereicht worden.

"Ziel ist, die Baugenehmigung bis November dieses Jahres zu erhalten und danach zügig mit dem ersten Bauabschnitt entlang des Adenauerringes zu beginnen", so die EIBS in der Meldung abschließend.

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.