vor 43 Minuten Anya Barros Karlsruhe Ausverkauf im Stadion? Was der KSC alles veräußert und wofür das Geld verwendet wird

Beim KSC scheint Ausverkauf zu herrschen - zumindest hatte der gemeine Fußballfan noch nie mehr Auswahl, seinem Lieblingsverein näher zu kommen als in den vergangenen Monaten. Allein drei Sitzschalen-Aktionen hat der Verein angeboten - Fans konnten die Plastiksitze in der Nord- und Südkurve und in der Gegengerade abschrauben. Seit 2007 versorgt außerdem ein KSC-Auktionshaus den geneigten Fan mit getragener Kleidung des Lieblingsspielers. Doch wofür das alles?