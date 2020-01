vor 5 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Aus dem Winterschlaf erwacht: Ab Dienstag rollen die Bagger wieder im Wildparkstadion

Der Neubau des Wildparkstadions geht ab Dienstag im Osten des Stadions weiter. In den vergangenen zweieinhalb Wochen war es ruhig auf der Baustelle am Adenauerring - die Bauarbeiter befanden sich in der Weihnachtspause.