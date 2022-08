von (ps/cak)

Beim Test im Grenke-Jugendstadion des KSC setzte Christian Eichner auf Akteure, die frisch von einer Verletzung genesen waren oder in dieser Saison bisher wenig zum Einsatz kamen. Ein Großteil der Stammspieler wurde zunächst geschont.

Bild: Mia

Die Tore für die Blau-Weißen erzielten Simone Rapp (35./52), Marvin Wanitzek (66.), Paul Nebel (79.) und Fabian Schleusener ( 88.). Für den Verbandsliga-Aufsteiger der vergangenen Saison traf Lukas Lindner (38.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Für den KSC geht es am kommenden Samstag in der 2. Bundesliga weiter. Im heimischen Wildpark wird Hansa Rostock empfangen. Anstoß ist um 13 Uhr. Der ATSV empfängt ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr den Göppinger SV.

Alle Bilder zum Spiel: