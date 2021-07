vor 48 Minuten Karlsruhe KSC setzt bei neuem Heimtrikot auf traditionelles Design und Fächeroptik: "Sind eng mit der Stadt verbunden"

"Die Fächerstadt auf dem Trikot. Den KSC im Herzen." Unter diesem Motto präsentiert der Karlsruher SC am Freitag sein neues Heimtrikot mitsamt neuem Brustsponsor für die kommende Zweitliga-Saison. In Sachen Farbgestaltung bleiben sich die Badener treu: Auch im nächsten Jahr werden Jerôme Gondorf und Co in Blau-Weiß auflaufen.