Karlsruhe/Gummersbach vor 1 Stunde

KSC scheidet bei Hallenturnier in Gummersbach in der Vorrunde aus

Der Karlsruher SC ist beim Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Ein Sieg und eine Niederlage in der Vorrunde reichten nicht, um das Halbfinale zu erreichen.