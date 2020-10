vor 1 Stunde Karlsruhe KSC-Profi Wanitzek zieht sich Sprunggelenksverletzung zu

Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek könnte dem Karlsruher SC im nächsten Heimspiel am 17. Oktober gegen den SV Sandhausen fehlen. Der 27-Jährige habe sich im Training eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, sagte ein KSC-Sprecher am Donnerstag. Wie lange Wanitzek ausfällt, blieb zunächst unklar.