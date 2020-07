Rolf Dohmen, Dorotheé Springmann, Kai Gruber, Holger Siegmund-Schultze oder Axel Kahn - wer wird künftig auf dem Stuhl des KSC-Präsidenten sitzen? Am 30. Juli können die Vereinsmitglieder über diese Frage abstimmen. Bis es soweit ist, haben sich die Kandidaten in Youtube-Videos jeweils selbst den Fans und Vereinsmitgliedern vorgestellt.

Was will ich als Präsident bewirken? Warum liegt mir der KSC am Herzen? Was dürfen die Fans unter meiner Amtszeit erwarten? Solche und ähnliche Fragen beantworten die Kandidaten für das Amt des KSC-Präsidenten üblicherweise in ihrer Vorstellungsrede während der eigentlichen Wahl bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung (MGV).

Aufgrund der Corona-Situation geschieht das nun aber bereits im Vorfeld der MGV per Video-Statement. Jeder Kandidat hat dabei - analog zur regulären Ansprache, für seine Rede zehn Minuten Zeit. Die Videos hat der Karlsruher SC auf seinem Youtube-Kanal sowie auf seiner Website veröffentlicht. "Fragen an die Kandidaten, die in der MGV am 30. Juli beantwortet werden, können bereits jetzt per Mail unter mitgliederversammlung@ksc.de eingereicht werden", heißt es dort.

Bewerber Rolf Dohmen:

Bewerberin Dorotheé Springmann:

Bewerber Holger Siegmund-Schultze:

Bewerber Axel Kahn:

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Unternehmer Axel Kahn erklärt: "Darum will ich KSC-Präsident werden"

Bewerber Kai Gruber:

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Unternehmer Kai Gruber im Interview: "Das würde ich als KSC-Präsident anders machen"

Auch Martin Müller hat sich im Zuge dessen per Video vorgestellt. Denn sollte der jetzige KSC-Vizepräsident Holger Siegmund-Schultze zum neuen Präsidenten gewählt werden, würde die Nachwahl des Vizepräsidenten notwendig.

Beworben haben sich dafür neben Rolf Dohmen und Dorotheé Springmann auch Martin Müller. Dieser war im vergangenen Jahr bei der Präsidiumswahl als einziger Konkurrent gegen Ingo Wellenreuther angetreten, hatte die Wahl um das Präsidentenamt aber knapp verloren.

Bewerber Martin Müller: