Ex-Karlsruher SC Profi Marco Djuricin hat einen neuen Verein gefunden. Der Österreicher hatte seinen Vertrag beim Wildparkclub Ende Januar aufgelöst. Kurz danach signierte der 28-Jährige einen neuen Kontrakt in seiner Heimat. Derweil bestätigte der KSC die Verletzung von Phillip Heise und dessen Ausfallzeit.

Flügelspieler Djuricin heuert bei Austria Wien an, dem Tabellensiebten der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der Angreifer, der für den Karlsruher Sport Club in 26 Pflichtspielen keinen Treffer erzielte, erklärte auf der Klub-Homepage seines neuen Arbeitgebers: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Austria. Für mich ist es zwar die erste Station als Profi in Wien, aber zugleich ist es auch eine Rückkehr, da ich ja schon in der U14 - unter anderem mit David Alaba - hier gespielt habe."

Während Djuricin bei seinem neuen Verein vorgestellt wurde, gab der KSC die Diagnose für Philip Heise bekannt. Gegen den VfL Bochum erlitt der Außenverteidiger "eine leichtere Form eines Muskelfaserrisses", wie es auf der Website des KSC heißt. Laut Mannschaftsarzt Marcus Schweizer wird Heise "nur ein paar wenige Wochen" ausfallen.