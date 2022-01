KSC nutz Maximum: Gegen Nürnberg und Sandhausen können 6.000 Fans in den Wildpark kommen

Der Karlsruher SC wird den BBBank-Wildpark für die kommenden zwei Heimspiele gegen Sandhausen und Nürnberg - entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung - maximal auslasten. Dies bedeutet, dass 6.000 Zuschauer den KSC live anfeuern können und die 2G plus-Regel angewendet wird, wie der Verein am Freitag mitteilt. Von der zugelassenen Kapazität dürfen maximal 10 Prozent als Stehplätze genutzt werden.

"Für die Heimspiele des KSC am 8. Februar gegen den SV Sandhausen und am 12. Februar gegen den 1. FC Nürnberg können die Blau-Weißen demnach 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im BBBank Wildpark empfangen. Auf dem kompletten Veranstaltungsgelände gilt die 2G+ Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht", so der KSC.

"First come – first serve"

Aufgrund der zu geringen Kapazität seien die Dauerkarten weiterhin nicht gültig. Die Tageskarten sollen ab Anfang kommender Woche nach dem "First come – first serve"-Prinzip über den Online-Ticketshop verkauft werden. Im ersten Schritt sollen Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht erhalten. Sollten danach noch Tickets vorhanden sein, folge ein Mitgliederverkauf und schlussendlich der freie Verkauf.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe KSC-Trainingsstart nach Corona-Chaos: Profis kehren zurück in den Wildpark - Eichner fehlt weiter

Über die genauen Modalitäten informiert der KSC schnellstmöglich separat. Auch Fans, die im Rahmen der Ticketverlosung für das abgesagte Spiel Karten gewonnen und gekauft hatten, erhalten ein Vorkaufsrecht und werden via E-Mail gesondert informiert. 500 Karten gehen zudem an die Gästefans vom SV Sandhausen.

Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Corona-Verordnung Baden-Württemberg: Diese Regeln gelten ab Freitag auch in Karlsruhe

Die Südtribüne bleibt wegen der Beschränkung der Stehplätze sowie aus organisatorischen Gründen geschlossen. Als Alternative wird der KSC aber 500 Tickets im Eckbereich SO zum reduzierten Preis von 15 Euro anbieten, welche vor allem für die Inhaber von Stehplatzdauerkarten vorgesehen sind.