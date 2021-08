Die angekündigte Verstärkung für linke Abwehrseite ist da: Kilian Jakob spielt ab sofort für den Karlsruher SC. Der 23-Jährige kommt vom FC Augsburg für die kommenden beiden Jahre in die Fächerstadt.

In der vergangenen Rückrunde schnürte der Linksfuß leihweise für Türkgücü München die Fußballschuhe und bearbeitete in 14 Spielen (1 Tor, 1 Assist) in der 3. Liga die linke Abwehrseite. Mit seinem hohen Offensivdrang und seinem starken linken Fuß ähnelt Jakob seinem künftigen Positionskollegen Philip Heise.

Jung aber trotzdem erfahren

"Nach dem Abgang von Dirk Carlson haben wir auf dieser Position unbedingt noch jemanden gebraucht. Mit Kilian haben wir einen jungen, aber trotzdem schon erfahrenen Linksverteidiger gefunden, der auch den Konkurrenzkampf neu entfachen wird.", sagt KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer in einer Pressemitteilung.

2016 feierte Jakob im Alter von 18 Jahren im Trikot des TSV 1860 München sein Zweitliga-Debüt, rund anderthalb Jahre später spielte er für den FC Augsburg auch einmal in der Bundesliga.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Coach Eichner kündigt Vertragsverhandlungen mit dem KSC an

"Die Verantwortlichen des KSC haben sich sehr um mich bemüht. Ich bin froh, jetzt hier zu sein, will mich persönlich weiterentwickeln, der Mannschaft weiterhelfen und nach meiner etwas schwierigen Zeit in Augsburg einen Neuanfang starten", so der Neuzugang.