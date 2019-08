Der KSC hat eine große Fangemeinde, zahlreiche offizielle Fanclubs - und viele Freunde in ganz Deutschland und der Welt. Ein treuer Fan, der die Blau-Weißen schon seit Jahrzehnten begleitet, ist Katharina Erat. Die Durlacherin ist nicht nur bei fast jedem Heimspiel im Wildpark, sondern auch mehrmals die Woche am Spielfeldrand beim Training und war auch schon bei Trainingslagern der Profis mit dabei.

An ihr erstes Spiel kann sie sich nicht so genau erinnern, da war sie noch sehr klein, sagt Katharina Erat im Gespräch mit ka-news.de. Sie habe schon viel erlebt mit ihrem Verein, viel durchgemacht, Negatives wie Positives - zuletzt den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Aber den Jungs aus dem Wildpark bleibt sie treu - egal in welcher Liga.

Für die kommende Runde in der zweiten Liga sieht sie ihre Jungs gut aufgestellt und ist sich sicher: "In fünf Jahren spielen wir wieder in der 1. Bundesliga!"

Katharina Erat im ka-news.de-Interview: