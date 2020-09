vor 54 Minuten Carsten Kitter Ingo Rothermund Karlsruhe KSC eröffnet Saison 2020/21: Hier der Live-Ticker vom Event an der Messe Karlsruhe

Der Karlsruher SC eröffnet am Samstagabend offiziell die Saison 2020/21: Vor zahlreichen Fans sowie Partnern und Sponsoren will der KSC seine neue Mannschaft vor an der "Kulturbühne" an der Messe Karlsruhe vorstellen. ka-news.de berichtet live vor Ort.