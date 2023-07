Dieses Jersey ist ein echter Fan-Liebling: Im Testspiel gegen den Bundesligisten SV Darmstadt 98 präsentiert die Mannschaft des Karlsruher SC am Samstag, 22. Juli, sein Ausweichtrikot für die anstehende Saison.

Man repräsentiere damit stolz gleichermaßen die Fächerstadt sowie die gesamte Region Baden, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. "Dass das Trikot von unseren Fans selbst gestaltet und gewählt wurde, ist für uns ein starkes Zeichen für den gemeinsamen Weg, den der KSC seit vielen Jahren mit seinen Anhängern geht", so der Karlsruher SC weiter.

Fans reichten 300 Design-Vorschläge ein

Innerhalb eines Fan-Wettbewerbs waren im vergangenen Jahr rund 300 Trikot-Einsendungen eingegangen, unter denen eine Jury aus Spielern, Vertretern des Clubs sowie des Sportausrüsters drei Vorschläge auswählten. Die Fans durften schließlich für ihren Favoriten stimmen: Das neue Trikot präsentiert sich nun in der Hauptfarbe Schwarz, akzentuiert durch die badischen Farben. Auf der Vorderseite abgebildet ist die Karlsruher Stadtkarte in einem rot-gelben Farbübergang mit dem BBBank Wildpark als Wohnzimmer der KSC-Fans. Der Kragen sowie der Saum am Arm sind ebenfalls in den Farben der badischen Flagge gehalten.