Angreifer Marvin Pourié hat vorerst beim Karlsruher SC seine fußballerische Heimat gefunden. Der Spieler der Saison und Torschützenkönig der vergangenen Drittligaspielzeit verlängert seinen Vertrag langfristig bis 2022.

Mit 22 Toren trug Marvin Pourié entscheidend zum Aufstieg des Karlsruher SC in die zweite Fußball-Bundesliga bei. Seit Januar 2018 schnürt der 28-jährige Torjäger seine Fußballschuhe für die Blau-Weißen und hat nach elf Vereinen in elf Jahren beim KSC in den letzten eineinhalb Jahren seine sportliche wie private Heimat gefunden.

Der Angreifer, der auch am ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison direkt wieder für einen Treffer sorgte, bindet sich deshalb weiter langfristig an den Verein: Im Wildpark unterschrieb Pourié einen neuen Dreijahresvertrag bis 2022.

"Ich fühle mich beim KSC und hier in der Region sehr wohl. Es freut mich sehr, dass ich weiter für den Verein auf Torejagd gehen kann", so Marvin Pourié nach der Vertragsverlängerung. "Wir sind sehr zufrieden mit Marvins Leistungen und schauen ebenso mit Vorfreude auf das, was noch kommt. Das Bekenntnis für drei weitere Jahre beim KSC ist ein starkes Signal“, so Sportdirektor Oliver Kreuzer.