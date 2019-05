vor 1 Stunde Caro Reisenauer Karlsruhe KSC feiert Aufstieg auf Mallorca, hat aber das Pokalfinale im Hinterkopf

Nach der Aufstiegssause ist vor Mallorca! Die Profis des Karlsruher SC machen sich am Sonntag in Richtung Partyinsel auf, wollen dort richtig feiern. Am Donnerstag sind die Profis dann aber auch schon wieder zurück im Wildpark - zur Vorbereitungs auf das dann wirklich letzte Saisonspiel.