vor 58 Minuten Karlsruhe Gewissheit für die kommende Zweitligasaison: DFL erteilt dem KSC endgültig die Lizenz für Liga 2

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat dem Karlsruher SC die Lizenz für die 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 2019/20 bestätigt. Alle wirtschaftlichen Bedingungen seitens des Vereins wurden fristgerecht erfüllt. Das gibt der KSC in einer Mitteilung an die Presse bekannt.