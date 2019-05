Zur Feier des Aufstieges von der 3. in die zweite Liga war die Mannschaft heute ins Karlsruher Rathaus eingeladen. Bei Häppchen und Getränken gratulierte Oberbürgermeister Frank Mentrup den Spielern zum Erfolg. "Ohne die Unterstützung der Stadt hätten wir unser Ziel nicht erreicht", weiß Mannschaftskapitän David Pisot.

Mittlerweile hat es wohl jeder mitbekommen: Der Karlsruher SC ist in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und doch stand wenige Tage vor Saisonende für die Spieler in blau-weiß ein ganz besonderer Termin an: Oberbürgermeister Frank Mentrup lud zu einem Empfang im Rathaus ein.

Kurz vor 15 Uhr fuhr der Mannschaftsbus auf den Marktplatz, und die Spieler - statt in Fußballmontur in weißem Hemd - wurden von ihren Fans in Empfang genommen. Danach ging es zum offiziellen Teil in den Bürgersaal des Rathauses. Etwa 150 geladene Gästen empfingen die Jungs aus dem Wildpark - teilweise mit blau-weißen Fanschals geschmückt.

Glückwünsche des Oberbürgermeisters

"Immer wenn es sportlich gut läuft, ist Karlsruhe in der ganzen Bundesrepublik mit einer positiven Botschaft bekannt - und das tut der Stadt sehr gut", sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup in seiner Ansprache zu den Spielern. "Die Stadt steht hinter dem Team und ist stolz auf euch!", freut sich Mentrup mit dem Team.

"Ohne die Unterstützung der Stadt hätten wir unser Ziel nicht erreicht", sagte David Pisot, Kapitän des KSC, im Namen seiner Teamkollegen.

"Aus der Mannschaft wurde eine Einheit"

Ingo Wellenreuther, Präsident des Karlsruher SC, wandte sich ebenfalls mit lobenden Worten an die Spieler: "Unserem Trainerteam ist es gelungen, aus einer Mannschaft eine verschworene Einheit zu machen - das ist der Schlüssel zum Erfolg."