vor 14 Minuten Karlsruhe Der zweite Neuzugang für Liga 2: Lukas Fröde wechselt zum KSC

Der 24-jährige Lukas Fröde wird die Mannschaft des Karlsruher SC (KSC) in der kommenden Saison verstärken. Der 1,92 Meter große Spieler unterschrieb im Wildpark einen Vertrag bis 2021. "Er kann im defensiven Mittelfeld sowie in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen", so KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.